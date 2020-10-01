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Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Kamuran Taşbilek: “Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”

İHA

Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Kamuran Taşbilek: “Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Torul ilçe merkezinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.
Özellikle fırın denetimlerinde işletme sahiplerinden mutlaka para işlemleri için ayrı, ekmek verirken ayrı olmak üzere çift eldiven kullanmalarını isteyen Vali Taşbilek, kurallara büyük çoğunlukla uyulduğu için bütün vatandaşlara teşekkür etti.
Denetimlerin son durağında 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasını da denetleyen Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini, bugün yapılan denetlemede belirlenen eksikliklerin ekipler tarafından sürekli takip edileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu virüsün olumsuz etkilerini en aza indirici bütün tedbirleri hep birlikte kamu ve vatandaş işbirliğiyle alarak ülkemizi, ilimizi, ilçelerimizi pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak ve kurtarmak en büyük amacımız” dedi.
“Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”
Maske konusunda duyarlılığın en üst seviyede olduğunu fakat mesafe noktasında aynı durumda olunmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Mesafe noktasında bütün vatandaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maskemiz tamam. Mesafe noktasında lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım. Sevdiklerimizi korumak için belirli asgari mesafe oluşturmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde hayatımız tekrar normale dönecek. Çocuklarımız tekrar okullarına gidecek. Esnafımızın işleri ona göre artacak. Sosyal ve iktisadi hayatımız düzene girecek ve her türlü rahatlığa kavuşacağız” diye konuştu.
İnsanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan insanlarımızı lütfen koruyalım. Gençlerimiz ve çocuklarımız virüsün taşıyıcılığı noktasında çok daha aktifler. Bu noktada onlar daha tedbirli daha duyarlı olmalılar.”
Vali Taşbilek’e Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, AK Parti İlçe Başkanı Osman Karabulut ve diğer yetkililer eşlik etti.

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