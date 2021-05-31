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Gümüşhane ve Ordu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Gümüşhane ve Ordu'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Gümüşhane ve Ordu'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
AA

Gümüşhane Adliyesi önünde açılan standa, Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ve protokol üyeleri, mahkumlara ulaştırılmak üzere hediye kitaplar bıraktı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, burada yaptığı konuşmada, manevi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kampanyaya tüm Gümüşhanelilerin desteğini beklediklerini ifade eden Ecir, "Ceza infaz kurumlarımızda pandemiden dolayı bu dönemde sosyal ve kültürel etkinliklerde nispeten bir gerilememiz var. Ancak bunu aşmanın en güzel yolu kütüphanemizi zenginleştirerek hükümlü ve tutuklularımızın imkanlarını artırmak." dedi.

Ecir, kampanyanın 16 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ceza infaz kurumlarımızı kapatmak için kitap okumak, bu anlamda insanların hem kültürel hem sosyal ilişkilerini geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada mücadele yöntemlerinden en iyisi kitap. Adalet Bakanımızın da bugün başlatacağı bu kampanyaya bütün Gümüşhaneli vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Standımız 16 Haziran'a kadar burada açık kalacak. Sabah 8'den akşam 19'a kadar açık kalacak. Ayrıca Gümüş Otel karşısında bulunan lojmanımızın alt katında da bir standımız olacak. Biz hem burada hem de şehir merkezinde hükümlülerimiz için kitap toplamaya devam edeceğiz."

- Ordu

Ordu Adliyesi önünde oluşturulan bağış standına gelen bazı vatandaşlar cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklulara ulaştırılmak üzere hediye kitaplar bıraktı.

Kampanyaya adliyede görevli hakim, savcı ve avukatlar da destek verdi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın amacının hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri olduğunu ifade etti.

Kampanyanın 16 Haziran'a kadar devam edeceğini belirten Aktaş, "Ordu halkından kitap bağış kampanyasına katılmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Toplanan bu kitaplar değerlendirildikten sonra tutuklu ve hükümlülerin okumalarına sunulacaktır." diye konuştu.

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