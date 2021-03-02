Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

Gün sonu Dolar, Euro kaç TL? 2 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından hızla yükselişe geçen ancak yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar'da son durum nedir? Yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar gün sonu Dolar, Euro kurlarını araştırıyor. Ekonomi dünyası yeni enflasyon rakamları öncesinde Dolar, Euro kaç TL? sorusunun cevabını araştırıyor. 2 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?

Gün sonu Dolar, Euro kaç TL? 2 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?

Yeni enflasyon rakamları öncesinde Dolar, Euro kuru merak ediliyor. Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde geçtiğimiz hafta bir anda 7,45'e yükselen ve Ekim ayından bu yana en hızlı yükselişi yaşan Dolar kuru var. 2 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru....

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25'in altına kadar geriledi.

Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para
birimlerinden açık ara ayrıştı. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kaldı.

EURO KAÇ TL OLDU?

Enflasyonun nisan sonuna kadar baz etkisiyle birlikte yükselmesi beklenirken, analistler TCMB'nin kur geçişkenliğini düşürmek ve sıkı para politikasındaki güçlü duruşunu sağlamlaştırmak için bu ay yapacağı toplantıda 100 bp faiz artışının gelebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri açıklandı
DÖVİZFinans dışı firmaların döviz açığı azaldı
Dolarda son durum! Dolarda kritik gün yarın! - 2 Mart dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar'da sert düşüş! Gün sonu Dolar, Euro kaç TL? 1 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL? 1 Mart 2021
Dolar son dakika! Dolar düşüşle başladı - 1 Mart dolar kuru
DÖVİZDolar sert düştü
Dolar yükseliyor! ABD'deki tahvil kararı TL'yi vurdu! Dolar neden yükseliyor?
DÖVİZDolardaki yükselişin nedeni ne?
26 Şubat Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL?
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Son dakika haberi: Dolar 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı
DÖVİZDolarda sert dalgalanma
Dolar neden yükseliyor? ABD'de tahvil şoku! Dolar ne kadar kaç TL?
DÖVİZDolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor? SON DAKİKA: Küresel dalga en çok TL'yi vurdu
DÖVİZDolarda spekülatif artış
Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor?
DÖVİZDolar neden yükseliyor?