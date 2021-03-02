Yeni enflasyon rakamları öncesinde Dolar, Euro kuru merak ediliyor. Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde geçtiğimiz hafta bir anda 7,45'e yükselen ve Ekim ayından bu yana en hızlı yükselişi yaşan Dolar kuru var. 2 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru....

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25'in altına kadar geriledi.

Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para

birimlerinden açık ara ayrıştı. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kaldı.

EURO KAÇ TL OLDU?

Enflasyonun nisan sonuna kadar baz etkisiyle birlikte yükselmesi beklenirken, analistler TCMB'nin kur geçişkenliğini düşürmek ve sıkı para politikasındaki güçlü duruşunu sağlamlaştırmak için bu ay yapacağı toplantıda 100 bp faiz artışının gelebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor.