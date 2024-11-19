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        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 19 Kasım Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile hava nasıl olacak?

        Güncel hava durumu: 19 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Özellikle Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor. İşte 19 Kasım Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:18
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        Hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji'nin son raporlarına göre, güncel hava durumu merak ediliyor. Kış aylarına girilmesiyle soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kasım ayının serin havasıyla birlikte ani sıcaklık değişimlerinin yaşanması beklenirken, İstanbul ve Ankara'da da yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İşte 19 Kasım Salı günü güncel hava durumu...