Güncel hava durumu: 19 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Özellikle Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor. İşte 19 Kasım Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

Habertürk Giriş: 19.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL