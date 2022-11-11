YABAN MERSİNİ ÇAYI ZARARI VAR MIDIR?

Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre yaban mersininin düzenli tüketilmesi durumunda ortaya çıkan ya da bilinen herhangi bir zararı yok.

**Yaban mersini içeriğinde doğal kan inceltici olan salisilat maddesini barındırdığı için ameliyat olacaklar tarafından kullanılamaz. Ameliyattan en az 2 hafta önce yaban mersini tüketimini durdurmalısınız.**