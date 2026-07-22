Ağrı'daki proje ile 4 bin 800 çocuk suyla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Ağrı'da yoğun katılımla devam ediyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında bu yıl merkez ve ilçelerde toplam 4 bin 800 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme eğitimlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında da 880 öğrenci çeşitli branşlarda spor faaliyetlerine katılıyor. Yaz boyunca devam eden kurslarda çocukların hem sportif becerilerinin geliştirilmesi hem de tatil dönemini verimli geçirmeleri amaçlanıyor.

Projeyle çocuklara temel yüzme eğitimi verilerek özellikle yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının azaltılması hedefleniyor. Eğitim sürecinde çocukların suda güvenli hareket edebilmeleri ve muhtemel tehlikeler karşısında kendilerini koruyabilecek bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

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Yüzme antrenörleri tarafından eğitimler sırasında yetenekleri belirlenen öğrenciler ise performans sporculuğuna yönlendiriliyor. Fiziksel özellikleri ve teknik becerileriyle öne çıkan çocuklar, ilerleyen süreçte müsabık sporcu olarak yetiştiriliyor.

Öte yandan Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un talimatıyla, köylerde yaşayan çocukların da yüzme eğitimlerinden faydalanabilmesi amacıyla da çalışma başlatıldı. Proje kapsamında kırsalda yaşayan çocukların yüzme havuzuna ulaşımlarının sağlanarak eğitimlere dahil edilmesi ve uygulamanın il genelindeki köylerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, projeyle çocuklara ve gençlere spor becerileri kazandırmayı ve yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmeyi hedeflediklerini belirtti. Cemil Budak şunları söyledi:

"'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 81 ilde başlatıldı. Proje ilimizde de başarıyla devam ediyor. Türkiye genelinde katılımcı sayısında bir dönem ilk 10 il arasına girdik. Bu yıl havuzumuzun tadilatta olması nedeniyle sayı biraz düştü ancak buna rağmen proje kapsamında yaklaşık 4 bin 800 çocuğumuza ulaştık.

Yaz Spor Okulları'nda ise şu anda 880 öğrencimiz eğitim görüyor. Buradaki amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmanın yanı sıra yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek. Çocuklarımız en azından temel yüzme eğitimi alarak su içerisinde kendilerini kurtarabilecek seviyeye geliyor. Aynı zamanda antrenörlerimiz yetenekli gördükleri çocuklarımızı performans sporculuğuna yönlendiriyor.

Sayın Valimiz Önder Bozkurt'un talimatlarıyla köylerde yaşayan çocuklarımızın da yüzme eğitimlerinden faydalanabilmesi için çalışma başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli şekilde çocuklarımızın havuza ulaşımlarını sağlayarak onları da bu imkanlardan yararlandırmayı hedefliyoruz."