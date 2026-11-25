AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Riyad saldırısına kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi
Giriş: 25 Kasım 2026 - 20:30 Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husiler tarafından Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Abdullah Finans Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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