Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 3'üncü dalga operasyon; gözaltı sayısı 17'ye çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün 3'üncü dalga operasyon yapıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Operasyon kapsamında firari olarak aranan Sabri Berkan B. ile Murat Ç'nin polise teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Halen firari durumda bulunan; Barış G., Cansu S., Mehmet Ali K. ve Muharrem D.'nin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

REKLAM

8 ŞÜPHELİ FİRARİ

Öte yandan 7 Ağustos'tan itibaren yürütülen soruşturmaların önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, birinci dalga operasyondan Boran Rahmi Y. ve Emre F., ikinci dalga operasyondan Murat O. ve Yaşar T. halen firari olarak aranıyor. Böylece soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üç dalga operasyonda aranan toplam firari şüpheli sayısı 8 oldu.