Ankara Sebze ve Meyve Hali'ndeki yağma soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 22:08 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehditte bulunarak "nitelikli yağma" suçunu işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 17'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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