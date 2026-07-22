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        Haberler Gündem Görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı

        Görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet verme" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet verme" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı.

        Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da gözaltına alınan Onur Yiğit, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Yiğit hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

        Yürütülen inceleme sonucunda, Yiğit hakkındaki "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı.

        İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle Onur Yiğit'i geçici tedbir olarak Balçova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

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