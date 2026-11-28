Balık tutmaya gittiği sulama kanalında can verdi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen Emir Ahmet Kurt, yaşamını yitirdi
Giriş: 28 Kasım 2026 - 14:44 Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Emir Ahmet Kurt (57), saban saatlerinde Kopçu ile Kocahacılı mahalleleri arasındaki sulama kanalına balık tutmaya gitti. Kurt, dengesini kaybederek suya düştü.
Sabah tarlalarına giderken yol kenarında terk edilmiş otomobili ve suda yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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