Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi iddiası

Seydişehir'de kayıp başvurusunda bulunulan kadın için arama çalışması başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner için arama çalışması başlatıldı. Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanl... Daha Fazla Göster Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner için arama çalışması başlatıldı. Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerine bildirdi. (AA) Daha Az Göster