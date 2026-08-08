Başakşehir’de demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir demirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan demirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Araç yedek parçalarının da bulunduğu iş yerindeki alevler kısa sürede büyüdü.

KAPILARI KESEREK İÇERİ GİRDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerinin kapılarını keserek içeri girdi ve yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.