Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu
Giriş: 26 Kasım 2026 - 18:38 Güncelleme:
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
TABANCA VE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. Silahlı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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