Kağıthane'de darbedilip araca bindirilen tamirci: Polisi görünce 'İmdat' diye bağırdım

KAĞITHANE'de polis ekipleri, durdurdukları 3 kişinin götürdükleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti tamir eden Suriye uyruklu Moussa El Awead'ın, aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelenler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Tamirciyi otomobilin bagajına sokmaya ça... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de polis ekipleri, durdurdukları 3 kişinin götürdükleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti tamir eden Suriye uyruklu Moussa El Awead'ın, aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelenler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Tamirciyi otomobilin bagajına sokmaya çalışan grup, başarılı olamayınca El Awead'ı iddiaya göre zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Yusuf Bilal Y. ve Vedat Y. tutuklanırken, mağdur El Awead "Gürsel Caddesi, eski Beşiktaş Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarken polisleri gördüm. 'İmdat' diye bağırınca polis bunları durdurdu ve beni aldı." diye konuştu.(DHA) Daha Az Göster