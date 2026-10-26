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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Bağatur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Batman'da Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Bağatur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Batman'ın Sason ilçesinde, ailesinin yaklaşık 7 gündür haber alamadığı 34 yaşındaki Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Bağatur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bağatur'un ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:18 Güncelleme:
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        MEB personeli evinde ölü bulundu

        Batman’ın Sason ilçesinde, ailesinin 7 gündür kendisinden haber alamadığı 34 yaşındaki Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İsmail Bağatur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        İHA'da yer alan habere göre olay; Batman’ın Sason ilçesine bağlı Tekinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olan 34 yaşındaki İsmail Bağatur’dan yaklaşık 7 gündür haber alamayan yakınları, kendisinin yalnız yaşadığı apartman dairesine gitti. Eve giren yakınları, Bağatur’un cansız bedeniyle karşılaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bağatur’un ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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