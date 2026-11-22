Ankara'da iki bozayının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Tarım Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 18:39 Güncelleme:
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir.
Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
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