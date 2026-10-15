Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

        BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 05:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

        Kahramanmaraş'ta, okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedbiren 2 okul tahliye edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(İHA)

        #Bursa Deniz Otobüsleri
        #budo
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz