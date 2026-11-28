Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 28 Kasım 2026 - 17:34 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ