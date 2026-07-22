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        Haberler Gündem CHP Grup Başkanı Özel, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHPli bazı milletvekilleriyle düzenlenen iki ayrı toplantıya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Özel, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

        Çankaya'daki bir otelde düzenlenen ilk toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gazetecilere açıklamada bulundu.

        Emre, toplantıda yeni kurulacak partiye ilişkin hazırlıkların ele alındığını belirterek, "Genel Başkanımız, içinde bulunduğumuz durum karşısında yeni bir yol açacağımızı ve bu yöndeki hazırlıklarımızı tamamladığımızı ifade etmişti. Bu konudaki son hazırlıkları yapıyoruz. Bugünkü toplantıda da bu kapsamda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

        "Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuru yapacağız" diyen Emre, yeni siyasi partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını, genel merkez binası için de ilk kira ödemesi ekim ayında başlayacak şekilde ön anlaşma yapıldığını kaydetti.

        Emrenin açıklamasının ardından Özel ve beraberindeki milletvekilleri ikinci toplantıya geçti.

        *Haberin görseli ANKA'ya aittir.

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