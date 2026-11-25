Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken, dikkat çeken atamalardan biri Karabük'e yapıldı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren koruma teşkilatında önemli görevlerde bulunan Ramazan Bal, Karabük'ün yeni valisi oldu.

2012 yılı Mayıs ayında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Bal, yine aynı yılın Eylül ayında görevlendirildiği Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığına atandı. Erdoğan'ın 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Ramazan Bal, 10 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirildi.

REKLAM

14 YIL SONRA YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaklaşık 14 yıl boyunca koruma teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan Ramazan Bal, yayımlanan son kararnameyle Karabük Valiliğine atandı. Yaklaşık 10 aydır Karabük Valiliği görevinde bulunan Oktay Çağatay ise Sivas Valiliği görevine atandı.

RAMAZAN BAL KİMDİR?

1964 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Bal, 1988 yılında Polis Akademisinden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mesleğe başladı.

Ankara, Siirt ve Amasya'da görev yapan Bal, Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde de görev aldı. 1995-1998 yılları arasında Gürcistan'da misyon koruma görevinde bulunan Bal, 2009-2010 yıllarında Afganistan'da, 2011 yılında ise Erasmus programı kapsamında Çek Cumhuriyeti'nde bulundu.

REKLAM

Gazi Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Bal'ın, Polis Akademisi ve polis meslek yüksekokullarında ders kitabı olarak okutulan iki eseri bulunuyor. Evli ve üç çocuk babası olan Ramazan Bal, yeni kararnameyle Karabük Valiliği görevine atandı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.