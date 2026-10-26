Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem DEM Partili Sırrı Sakık'tan faili meçhul cinayetler için Adalet Bakanlığı'na başvuru

        DEM Partili Sırrı Sakık'tan faili meçhul cinayetler için Adalet Bakanlığı'na başvuru

        DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ağabeyi Abdulsamet Sakık ile 2015 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öldürülen Muhammed Aydemir ve Orhan Arslan'ın dosyalarının aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na iki ayrı dilekçeyle başvurduğunu açıkladı. Sakık, "Adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM Parti'den faili meçhul iki dosya için başvuru

        DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, faili meçhul dosyaların araştırılması amacıyla iki ayrı dilekçeyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu duyurdu. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların araştırılması için harekete geçmesi ve Bakanlık bünyesinde bir daire başkanlığı kurması üzerine iki ayrı dilekçeyle başvuruda bulundum. 1992’de HEP Gaziantep İl Başkanı olduğu dönemde, kentin en işlek noktalarından birinde uğradığı suikast sonucu katledilen ağabeyim Abdulsamet Sakık’ın ve 2015’te Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında katledilen çocuklar Muhammed Aydemir ile Orhan Arslan’ın dosyalarının bütünüyle aydınlatılmasını istedim.

        REKLAM

        Aradan yıllar geçti. Acılar dinmedi, sorular cevapsız kaldı, ailelerin adalet arayışı hiç bitmedi. Biz bu ülkede yalnızca faili meçhulleri değil, çoğu zaman faili bilindiği hâlde cezasız bırakılan cinayetleri de konuşuyoruz. Çünkü adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür. Dileğim, geçmişte karanlıkta bırakılan bütün dosyaların yeniden ele alınması; hiçbir siyasi kimliğe, hiçbir inanca ve hiçbir toplumsal kesime bakılmaksızın hakikatin ortaya çıkarılmasıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kadına sokakta taciz iddiası; 'Utan biraz' diye bağırdı

        İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Şüphe...
        #DEM Parti
        #haberler
        #Akın Gürlek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta müthiş heyecan!
        Dev maçta müthiş heyecan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"