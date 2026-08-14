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        Haberler Gündem Diyarbakır'da kuduz kedi! 4 yaşındaki kız çocuğu entübe edildi

        Diyarbakır'da kuduz kedi! 4 yaşındaki kız çocuğu entübe edildi

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu kedi ısırdı. Kız çocuğu durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi. Kedinin kuduz olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Kuduz kedi! Çocuk entübe edildi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı.

        Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.H. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi.

        Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

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