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        Fabrika yangını otluk alana sıçradı!

        İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıkan, otluk alan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        Fabrika yangını otluk alana sıçradı!

        İstanbul Çatalca'da bulunan yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alan ile bir buğday tarlasına da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince sokak trafiğe kapatılırken, yangın sırasında fabrikada küçük çaplı patlamalar yaşandı, bazı noktalarda ise çökme meydana geldi.

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        Buğday tarlasında devam eden yangını söndürmek için vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere destek oldu.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu, buğday tarlası zarar gördü.

        Yangında yaralanan bir fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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