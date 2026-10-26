Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fabrikadaki patlamada 6 gün sonra acı haber!

        Fabrikadaki patlamada 6 gün sonra acı haber!

        Sakarya'da alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 çocuk babası Recep Gezici, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fabrikada facia! 6 gün sonra acı haber!

        Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada yaralanan 3 çocuk babası Recep Gezici, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 20 Ekim’de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi.

        Fabrikanın dökümhane bölümündeki patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı verildi

        #haberler
        #sakarya
        #Akyazı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Maçın ilk 11'i belli oldu!
        Maçın ilk 11'i belli oldu!
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!