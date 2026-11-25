Fon meselesi hakkında ortak basın toplantısı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yarın fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek
Giriş: 25 Kasım 2026 - 21:39 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
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