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        Edremit Körfezi'nde atlı jandarmalar göreve başladı

        Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki ilçelerinde atlı jandarma ekipleri devriye görevine başladı. Bazı tatilciler eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki ilçelerinde atlı jandarma ekipleri devriye görevine başladı.

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        Sahil bölgesi, plajlar, mili park, mesire alanları, yangına hassas orman bölgelerinde görev alacak atlı jandarma ekipleri, düzensiz göçle de mücadele edecek.

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        Küçükköy Jandarma Karakolu yanındaki harada konuşlu bulunan ve haftanın değişik günlerinde farklı bölgelerde devriye gezen ekibin 3 Eylül'e kadar görev yapacağı öğrenildi.

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        Bu arada bazı tatilciler de eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor.

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        Kütahya'nın Simav ilçesinden tatil için bölgeye gelen Fatih İşleyen, jandarmanın atlı birliklerini görünce şaşırdığını belirterek, "Atların heybeti de oldukça etkileyiciydi. Bu tarz kritik noktalarda bu tür birliklerin bulunması oldukça sevindirici ve gurur verici bir durum" dedi.

        Gebze'den gelen Kamile Berber ise yangına hassas bölgelerde bu tür önlemlerin alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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        Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Ene de jandarmanın atlı birliklerinin, güvenliği sağlamak için plajlarda ve piknik alanlarında yaptıkları kontrollerden memnuniyet duyduklarını anlattı.

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        #Edremit Körfezi
        #Atlı jandarma
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