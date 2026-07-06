Kütahya'nın Simav ilçesinden tatil için bölgeye gelen Fatih İşleyen, jandarmanın atlı birliklerini görünce şaşırdığını belirterek, "Atların heybeti de oldukça etkileyiciydi. Bu tarz kritik noktalarda bu tür birliklerin bulunması oldukça sevindirici ve gurur verici bir durum" dedi.

Gebze'den gelen Kamile Berber ise yangına hassas bölgelerde bu tür önlemlerin alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.