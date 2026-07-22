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        Haberler Gündem Güncel Gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı

        Gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Alican Uludağ serbest bırakıldı
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        Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alındı. Evinden gözaltına alınan Uludağ'a, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde geçiren Uludağ, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Uludağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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