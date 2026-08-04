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        Haberler Gündem Gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında tutuklama talebiyle sevk kararı verildi

        Gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında tutuklama talebiyle sevk kararı verildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Tahir Sarıkaya'ya tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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        #haberler
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