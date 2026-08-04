Gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında tutuklama talebiyle sevk kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 18:29 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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