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        Haberler Gündem Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren gazi hastanede öldü

        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren gazi hastanede öldü

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren gazi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Boğulma tehlikesi geçiren gazi hastanede öldü

        Yeniköy Mahallesi'ndeki sahil kesiminde serinlemek için denize giren Ünal Cak (33), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Cak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cak, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        Ünal Cak'ın, uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu öğrenildi.

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