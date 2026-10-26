"Hayalet ağlar" güneş gözlüğüne dönüşecek

Marmara Denizi'nin dibinde deniz canlılarını tehdit eden kaybolmuş veya terk edilmiş balık ağları, denizden çıkarılarak güneş gözlüğüne dönüştürülecek. DP World'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, doğada yaklaşık 200 yıl çözünmeden kalabilen ve deniz canlılarını tehdit etmeyi sürdüren "hayalet ağları" Marmara Denizi'nden temizlemek ve geri kazanılan malzemeyi yeniden değerlendirmek amacıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile işbirliği yaptı.

Proje kapsamında Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri, terk edilmiş ağların yerini ihbarlar, teknoloji, deniz haritaları ve yerel bilgi birikiminden yararlanarak tespit ediyor, ardından ağları deniz tabanından titizlikle çıkarıyor. Özellikle İstanbul ve Adalar çevresindeki derin sularda yürütülen çalışmalarda bazı ağlar 50 metrenin üzerindeki derinliklerden çıkarılırken Adalar açıklarında 55 metre derinlikte bulunan bir ağa da ulaşıldı.

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Çıkarılan ağların ağırlığı, boyutu ve konumu kayıt altına alınıyor. Bu bilgiler, kaybolan av araçlarının deniz tabanında nerelerde biriktiğinin daha net anlaşılmasına yardımcı oluyor. Proje kapsamında Adalar çevresinde deniz tabanından 1000 metrekarenin üzerinde, yaklaşık 800 kilogram ağ çıkarılması hedefleniyor. Bu miktar, küçük bir otomobilin ağırlığını aşıyor. Çıkarma operasyonlarından birinde, deniz yüzeyine taşınan malzemelerin arasında üç vatoz yumurta kesesi bulundu. Ekip, keseleri fark eder etmez yeniden denize bıraktı.

Denizden çıkarılan ağlar, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek plastik granüllere dönüştürülecek ve özel tasarım güneş gözlüklerinin çerçevelerinin üretiminde kullanılacak. Her gözlüğün çerçevesinin iç kısmına, üretimde kullanılan ağın çıkarıldığı koordinatlar ve derinlik bilgisi işlenecek. Böylece bir zamanlar deniz tabanında bulunan malzeme, yeni bir ürüne dönüşürken nereden geldiğine ilişkin bilgiyi de taşıyacak.

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Proje, geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra balıkçı topluluklarıyla yürütülecek farkındalık faaliyetlerini de kapsıyor. Bu çalışmalarla av araçlarının kaybolmasının veya terk edilmesinin önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Avrupa Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicholas Mazzei, şu ifadeleri kullandı: "Hayalet ağlar, kaybolduktan çok sonra bile deniz yaşamı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu proje, söz konusu ağları sudan çıkarıyor ve malzemeyi tamamen farklı bir amaçla değerlendiriyor. Deniz tabanından çıkarılan bir ağı güneş gözlüğüne dönüştürmek, yeniden kullanım fikrini son derece somut hale getiriyor. Her gözlüğün içine ağın bulunduğu konumun işlenmesi ise ürünle geldiği yer arasında bir bağ kuruyor."

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Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı da "Denizlerimizi korumak iş birliği gerektiriyor ve bu noktada özel sektöre önemli bir rol düşüyor. DP World ile kurduğumuz ortaklık, Marmara Denizi'nin sağlığı üzerinde daha büyük ve kalıcı bir etki yaratmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.