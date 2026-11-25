İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi’ne yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Suudi Arabistan’ın güvenliğini, egemenliğini ve sivilleri hedef alan bu saldırılar, tüm bölgenin barış ve istikrarına yönelik bir tehdittir. Gerilimi tırmandıran ve çatışma alanlarını genişleten her türlü eylem, bölgesel barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

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"SUUDİ ARABİSTAN'LA GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta vurguladığı üzere, bölgemizin geleceği çatışmalar üzerine değil diyalog, diplomasi, karşılıklı güven ve iş birliği temelinde inşa edilmelidir. Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye, Suudi Arabistan’la güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."