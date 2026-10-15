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        İstanbul'a 200 milyon TL kaynak ayrıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 200 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        İstanbul'a 200 milyon TL kaynak ayrıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

        "İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 200 milyon TL tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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