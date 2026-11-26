İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. Özellikle merkezi ilçelerde ve ana ulaşım güzergâhlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan trafik yoğunluğu haritasında, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak gösterildi.
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Haritadaki verilere göre özellikle Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Bağcılar ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde trafik akışının yavaşladığı görüldü. Avrupa Yakası'nda merkezi ilçeleri birbirine bağlayan güzergâhlarda kırmızı ve turuncu renkli trafik yoğunluğu öne çıkarken, Anadolu Yakası'nda da bazı ana ulaşım yollarında benzer durum yaşandı.
ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK
İBB'nin trafik yoğunluğu haritası, sürücülere yolculuk öncesinde güzergâhlarını değerlendirme ve alternatif yolları tercih etme imkânı sunuyor.
Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı
Yetkililerden yapılan anlık trafik verilerinin takip edilmesi, sürücülerin yolculuk öncesinde yoğun güzergâhları kontrol etmesi ve mümkün olduğunda alternatif yolları değerlendirmesi önem taşıyor.