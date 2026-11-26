İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan trafik yoğunluğu haritasında, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak gösterildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haritadaki verilere göre özellikle Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Bağcılar ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde trafik akışının yavaşladığı görüldü. Avrupa Yakası'nda merkezi ilçeleri birbirine bağlayan güzergâhlarda kırmızı ve turuncu renkli trafik yoğunluğu öne çıkarken, Anadolu Yakası'nda da bazı ana ulaşım yollarında benzer durum yaşandı.

ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

İBB'nin trafik yoğunluğu haritası, sürücülere yolculuk öncesinde güzergâhlarını değerlendirme ve alternatif yolları tercih etme imkânı sunuyor.

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Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

Yetkililerden yapılan anlık trafik verilerinin takip edilmesi, sürücülerin yolculuk öncesinde yoğun güzergâhları kontrol etmesi ve mümkün olduğunda alternatif yolları değerlendirmesi önem taşıyor.