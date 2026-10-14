İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul'un iki büyük havalimanında uçuş operasyonları olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan çok sayıda uçak alternatif meydanlara yönlendirilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlara geçici olarak ara verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yaparak uçuşların son durumunu ve alternatif havalimanlarına yönlendirilen uçak sayılarını kamuoyuyla paylaştı.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEYEN 43 UÇAK BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Yurt içinde en fazla yönlendirme Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapıldı. Ankara'ya 16 uçak gönderilirken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2 ve Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirildi.

Yurt dışındaki alternatif meydanlara da yönlendirmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bulgaristan'ın Burgaz kentine 2, İran'ın başkenti Tahran'a 1 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 1 uçak gönderildi.

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KALKIŞLAR DURDURULDU

Olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarını da etkiledi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle havalimanında inişlere bir süre ara verildi.

Hava şartlarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine kalkış operasyonları ise saat 21.42 itibarıyla durduruldu.

Saat 22.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇUŞ OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

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Bakanlığın açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak aksayan iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.

Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 3 olmak üzere toplam 46 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.