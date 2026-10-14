Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

        İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

        İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da vurdu. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da iniş ve kalkış operasyonlarında aksamalar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçuşlara ilişkin son durumu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da uçuşlara hava engeli!

        İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul'un iki büyük havalimanında uçuş operasyonları olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan çok sayıda uçak alternatif meydanlara yönlendirilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlara geçici olarak ara verildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yaparak uçuşların son durumunu ve alternatif havalimanlarına yönlendirilen uçak sayılarını kamuoyuyla paylaştı.

        REKLAM

        İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEYEN 43 UÇAK BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

        Bakanlığın açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

        Yurt içinde en fazla yönlendirme Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapıldı. Ankara'ya 16 uçak gönderilirken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2 ve Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirildi.

        Yurt dışındaki alternatif meydanlara da yönlendirmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bulgaristan'ın Burgaz kentine 2, İran'ın başkenti Tahran'a 1 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 1 uçak gönderildi.

        REKLAM

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KALKIŞLAR DURDURULDU

        Olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarını da etkiledi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle havalimanında inişlere bir süre ara verildi.

        Hava şartlarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine kalkış operasyonları ise saat 21.42 itibarıyla durduruldu.

        Saat 22.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

        UÇUŞ OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLADI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

        REKLAM

        Bakanlığın açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak aksayan iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.

        Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 3 olmak üzere toplam 46 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahmutbey-Habipler yolunda su baskını: Adeta trafik durdu

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi. Bölgedeki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi.(İHA)

        #sabiha gökçen
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!