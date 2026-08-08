Kars’ın Duraklı köyündeki arıza hemzemin geçitte araç kuyruğu oluşturdu

Kars-Akyaka seferini yapan yolcu treni, Duraklı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak hemzemin geçitte kaldı. Trenin geçiş güzergâhını kapatması üzerine Duraklı ve Kürekdere köyleri yönünden gelen araçların geçişi durdu.

HEMZEMİN GEÇİTTE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Arızalanan tren nedeniyle hemzemin geçidin her iki tarafında araç yoğunluğu oluştu. Çok sayıda sürücü, trenin bulunduğu bölümden geçemeyince yol üzerinde beklemek zorunda kaldı.

Ekipler, trenin yeniden hareket ettirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalelere rağmen arıza giderilemeyince Kars’tan çekici tren ve teknik ekipler bölgeye sevk edildi.

ÇEKİCİ TRENLERLE KARS’A GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması sonucu arızalanan yolcu treni bulunduğu yerden çekilerek Kars’a götürüldü. Trenin hemzemin geçitten kaldırılmasının ardından araçların geçişine yeniden izin verildi ve bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Trenin arıza nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.