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        Haberler Gündem Kars’ın Duraklı köyündeki arıza hemzemin geçitte araç kuyruğu oluşturdu

        Kars’ın Duraklı köyündeki arıza hemzemin geçitte araç kuyruğu oluşturdu

        Kars-Akyaka seferini yapan yolcu treni, Duraklı köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte arızalanarak yaklaşık 3 saat boyunca yolu kapattı. Trenin çekilmesinin ardından araç trafiği normale döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Yolcu treni hemzemin geçitte kaldı

        Kars-Akyaka seferini yapan yolcu treni, Duraklı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak hemzemin geçitte kaldı. Trenin geçiş güzergâhını kapatması üzerine Duraklı ve Kürekdere köyleri yönünden gelen araçların geçişi durdu.

        HEMZEMİN GEÇİTTE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

        Arızalanan tren nedeniyle hemzemin geçidin her iki tarafında araç yoğunluğu oluştu. Çok sayıda sürücü, trenin bulunduğu bölümden geçemeyince yol üzerinde beklemek zorunda kaldı.

        Ekipler, trenin yeniden hareket ettirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalelere rağmen arıza giderilemeyince Kars’tan çekici tren ve teknik ekipler bölgeye sevk edildi.

        ÇEKİCİ TRENLERLE KARS’A GÖTÜRÜLDÜ

        Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması sonucu arızalanan yolcu treni bulunduğu yerden çekilerek Kars’a götürüldü. Trenin hemzemin geçitten kaldırılmasının ardından araçların geçişine yeniden izin verildi ve bölgedeki trafik akışı normale döndü.

        Trenin arıza nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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        #Kars-Akyaka tren
        #haberler
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