Feci olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi.

İHA'nın haberine göre polis memuruna aracının olmadığını söyleyen saldırgan, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti. Polis merkezine götürmek için adrese gelen polis ekipleri ise neye uğradığını şaşırdı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, polis ekiplerine bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları ise ilk olarak biber gazıyla müdahale ettiği şüphelinin saldırısının devam etmesi üzerine silahına davrandı.

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Polis ekipleri ilk olarak havaya açtıkları ateşe rağmen davranışlarını sürdüren saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ayağından yaralanan şüpheli ise evine kaçtı. Bölgeye sevk edilen diğer takviye ekiplerin de desteğiyle evine saklanan şüpheli yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.