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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de uzman çavuş trafik kazasında öldü

        Kırıkkale'de uzman çavuş trafik kazasında öldü

        Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 06:29 Güncelleme:
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        Kırıkkale'de uzman çavuş trafik kazasında öldü
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        Kırıkkale'de Öcal D. yönetimindeki otomobil ile Engin K'nin kullandığı motosiklet, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        UZMAN ÇAVUŞ OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Engin K'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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