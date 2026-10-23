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        Kocasinan Belediyesi'nin öğrencilere kahvaltı desteği sürüyor

        Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, çocukların sağlıklı beslenmesi, eğitim hayatına daha güçlü başlaması ve aile bütçelerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz kahvaltı desteği projesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bir çocuğumuzun sabah evinden mutlu çıkması, okuluna huzurla gitmesi, derslerine daha iyi odaklanması ve hayallerinin peşinden güvenle yürüyebilmesi bizim için her şeyden daha değerlidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Kocasinan'da öğrencilere kahvaltı desteği sürüyor
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        Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, ücretsiz kahvaltı desteği projesini 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında da sürdürüyor.

        Türkiye'ye örnek olan sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kahvaltı kolileri teslim edilmeye başlandığını duyuran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bizim en kıymetli hazinemiz çocuklarımız, en büyük sorumluluğumuz ise onların geleceğidir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, sağlıklı, mutlu, özgüvenli ve iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Bugün çocuklarımız için attığımız her adım, yarının Türkiye'sine yapılan bir yatırımdır. Bir çocuğumuzun sabah evinden mutlu çıkması, okuluna huzurla gitmesi, derslerine daha iyi odaklanması ve hayallerinin peşinden güvenle yürüyebilmesi bizim için her şeyden daha değerlidir.

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        Çocuklarımızın eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak, onların gelişimine katkıda bulunmak ve ailelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla projemizi sürdürüyoruz. Belediyecilik anlayışımızda hizmet, yalnızca yollar yapmak, parklar inşa etmek veya fiziki yatırımları hayata geçirmekten ibaret değildir. Belediyecilik, aynı zamanda bir gönle dokunmak, bir ailenin yükünü hafifletmek, bir çocuğun yüzünde tebessüm oluşturmak ve hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaktır.

        Bir evladımızın ihtiyacına cevap verebiliyorsak, bir ailemizin sofrasına katkı sunabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur. Kahvaltı desteği projemizle çocuklarımızın güne daha sağlıklı başlamalarına katkı sunarken ailelerimize de destek oluyoruz. Her bir kolide çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz inanç, ailelerimize karşı hissettiğimiz sorumluluk ve dayanışma kültürümüzün güçlü bir yansıması vardır. Çünkü çocuklarımıza sunulan her fırsat, ülkemizin yarınlarına sunulan bir fırsattır.

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        Bu projemizin hayata geçirilmesinde iş birliği yaptığımız Kocasinan Kaymakamlığımıza ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin rehberliği ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmayı önemsiyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Onların daha güzel bir geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımızın geleceği, Kocasinan’ımızın, Kayseri’mizin ve Türkiye’mizin geleceğidir."

        Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kahvaltı kolileri ulaştırılmaya başlandı.

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        Proje kapsamında 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar ilçe merkezi sınırları içerisindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik toplam 9 bin kahvaltı kolisinin dağıtılması hedefleniyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek dağıtımlarla yaklaşık 800 ailenin ve bin öğrencinin destekten yararlanması planlanıyor. Aylık ortalama bin kahvaltı kolisinin ulaştırılacağı projenin, dokuz ay boyunca devam edeceği belirtildi..

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kahvaltı kolileri, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Böylece ailelerin desteklere daha kolay ulaşması sağlanırken çocukların temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkıda bulunuluyor. Projenin ihtiyaç sahiplerine doğru ve etkin biçimde ulaştırılması amacıyla belirleme süreci ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor. Okullardaki öğretmenlerin bildirdiği öğrenciler arasından, ilgili mevzuat ve yetkili sistemler çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor.

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        Çocukların kahvaltı öğünlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan kolilerde, çeşitli süt ve süt ürünlerinden yumurtaya, tahin ve pekmezden kuruyemişlere kadar farklı gıda ürünleri bulunuyor.

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