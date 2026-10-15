Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bartın'daki projeyle köy okullarındaki çocuklar bilim ve sanatla buluşuyor

        Bartın'daki projeyle köy okullarındaki çocuklar bilim ve sanatla buluşuyor

        Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Bekir Güler tarafından hazırlanan "Köy Akademisi: Doğadan Bilime, Hayattan Sanata Projesi", TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı desteğiyle bu ay Bartın'da hayata geçirildi. Projeyle köy okullarında düzenlenen kamp etkinlikleriyle öğrenciler, bilim, doğa ve sanatla buluşuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köy okullarındaki çocuklar bilim ve sanatla buluşuyor

        Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Bekir Güler tarafından Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanatla buluşturulması amacıyla "Köy Akademisi: Doğadan Bilime, Hayattan Sanata Projesi" hazırlandı.

        TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, bu ay hayata geçirildi. Proje çerçevesinde köylerde kurulacak kamplarda öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilerek çocukların bu doğrultuda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

        Farklı disiplinlerden araştırmacı ve eğitmenlerin köylerde bilim ve sanat okuryazarlığını geliştirmeyi amaçladığı proje kapsamında Bartın Gürgenpınarı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kampta çocuklar, düzenlenen etkinliklerle bilim ve sanatın farklı alanlarını keşfetti.

        REKLAM

        İlk kamp etkinliği, öğrenciler ve köy halkından oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​Bekir Güler, projenin Bartın Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildiğini söyledi. Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğretmen adaylarından oluşan 15 kişilik rehber ekiple projeyi yürüttüklerini anlatan Güler, "Projemizin amacı, köylerdeki öğrenci, öğretmen ve köy halkına bilim, sanat ve doğa etkinliklerini ulaştırarak farkındalıklarını artırmak." dedi.

        Projenin çıkış noktasını önceki yıllarda uygulanan "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları", "O Köy Bilim Köyümüzdür" gibi programların oluşturduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Kamplarımızda öğrencilerimiz için fen bilimleri dersinden aşina oldukları fizik, kimya, biyolojiyle ilgili atölyelerimiz var. Burada mikroskopla inceleme yapacaklar, kimyasal deneyler yapacaklar, basit mancınık tasarlayacaklar, denge kuleleri, kil heykeli, kinetik heykel yapacaklar, resim atölyelerimizde resim yapacaklar. Müzik atölyemizde müzik aletleriyle ilgili hem bilgi alıp hem kendi basit enstrümanlar tasarlayacaklar. Öğrencilerimizin doğadaki bilimi, sanatı, matematiği, fen bilgisini, resmi, müziği, hepsini bir arada görmelerini ve yerinde yaşamalarını istiyoruz."

        Güler, projeyle ilerleyen süreçte ücra köy okullarındaki öğrencilere de ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        REKLAM

        Gürgenpınarı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nehir Sarıkaya da kampta birbirinden farklı ve güzel etkinliklere katıldığını, birçok yeni bilgi edindiğini söyledi.

        Sarıkaya, "Burada müzik aleti yapacağız, resimler yaptım, heykel yapacağız. Burada yeni, güzel şeyler öğreniyoruz. Güzel bir etkinlik alanı" dedi.

        6. sınıf öğrencisi Semanur Sinoplu ise "Bugün burada 2 defa resim çizdim. Kilden kendime kalem koymak için kase ve tabak yaptım. Burada da müzik aleti yapacağım. Tüm etkinlikler birbirinden güzel" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da taksicinin müşteriye silahlı saldırısı kamerada

        Ankara'da alışveriş sonrası taksiyle evine gelen bir kişi, eşyalarını bagajdan alıp binaya yürüdüğü sırada şoförün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. (AA)

        #bartın haberleri
        #köy okulları
        #öğrenci
        #bilim
        #sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü
        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!