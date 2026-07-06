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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

        Küçükçekmece'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Küçükçekmece'de ağaç aracın üzerine devrildi
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        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Florya Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Otomobilde hasar oluşurken devrilen ağaç nedeniyle yol da trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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