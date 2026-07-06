Küçükçekmece'de ağaç aracın üzerine devrildi

Küçükçekmece'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar meydana geldi
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:58 Güncelleme:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Florya Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken devrilen ağaç nedeniyle yol da trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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