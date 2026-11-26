Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Avustralya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş Sydney şehrinde Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UID) ziyaret etti.

UID Sidney Başkanı Abdülkadir Sula'dan çalışmaları hakkında bilgi alarak başarılar dileyen Kurtulmuş, Avustralya'da güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu, burada her alanda çalışma yapmanın önemli olacağını vurguladı. UID'nin sadece Avustralya'da değil Türk toplumunun bulunduğu her yerde faaliyet gösterdiğini dile getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, vatandaşların taleplerinin Türkiye siyasetinde karşılık bulması açısından UID'nın hizmetlerinin önemli katkı sunacağını söyledi.

Ziyarette, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan da yer aldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.