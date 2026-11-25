Malatya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Malatya'da MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yılbaşı öncesinde düzenlediği ortak operasyonla yakalanan DEAŞ sanığı İbrahim Burtakuçin, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, DEAŞ terör örgütü adına Türkiye'de faaliyet yürüttüğü ve yılbaşı döneminde eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla Malatya'da yakalanan İbrahim Burtakuçin'in yargılandığı dava sonuçlandı.
Ferdi Durdu'nun haberine göre, Aralık 2025'te Malatya'da düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan 30 yaşındaki Burtakuçin, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan sanığın, yargılama sürecinde Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu öğrenildi.
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, İbrahim Burtakuçin'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
YILBAŞI ÖNCESİNDE YAKALANMIŞTI
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak çalışması kapsamında DEAŞ adına Türkiye'de faaliyet gösterdiği ve yılbaşı döneminde saldırı hazırlığında bulunduğu değerlendirilen İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanmıştı.
Operasyona ilişkin açıklamalarda Burtakuçin'in yurt içinde ve yurt dışında örgüt sempatizanlarıyla irtibat kurduğu, çatışma bölgelerine gitme arayışında bulunduğu ve Türkiye'de örgüt adına saldırı gerçekleştirmeyi planladığının değerlendirildiği bildirilmişti.