Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:34 Güncelleme:
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.
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