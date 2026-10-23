Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de, otomobiliyle çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü 40 yaşındaki Fatoş Akıl Bilgesoy hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamesinde, Bilgesoy için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.(DHA)