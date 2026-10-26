Ödemiş'in tarihi yapıları geleceğe taşınıyor

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri, Restorasyon Projesi dersi kapsamında İzmir'in Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen teknik gezide Bademli Mahallesi'nin mimari dokusunu yerinde inceledi.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Korumaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen dört günlük saha çalışmasında 23 öğrenci, geleneksel konutların ve tarihi yapıların mimari özelliklerini ölçüm ve belgeleme çalışmalarıyla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin hazırlayacağı verilerin, yapıların mevcut durumunu ortaya koyacak rölöve, geçmişteki durumunu araştıracak restitüsyon ve korunarak yenilenmesine yönelik restorasyon projelerine altlık oluşturması hedefleniyor.

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Prof. Dr. Korumaz, 2016 yılından bu yana Ödemiş ve çevresindeki mahallelerde kültürel mirasın belgelenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Birgi merkezli yürüttükleri çalışmalarda Tire, Bademli ve Ovacık mahallelerinde de incelemelerde bulunduklarını belirten Korumaz, Ödemiş Belediyesinin rehberliği ve desteğiyle belgelenmeye ihtiyaç duyulan tarihi yapılar ile camiler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Korumaz, elde ettikleri verileri ilgili kurum ve yetkililerle paylaştıklarını dile getirerek, "Hem öğrencilerimizi yetiştirirken, geliştirirken aynı zamanda öğrencilerimizin potansiyellerini de uygulamaya yönelik ilgili idarelerle veri paylaşımı yaparak çift taraflı bir fayda sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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Öğrencilerden Benin Cumhuriyeti vatandaşı Beyane Danle, tarihi çevre koruma ve restorasyon çalışmaları kapsamında Bademli'ye geldiklerini belirtti. Bölgede zengin bir kültürel miras bulunduğunu ifade eden Danle, tarihi Hayrettin Efendi Camisi başta olmak üzere mahalledeki yapıların kendileri için önemli bir uygulama alanı oluşturduğunu söyledi.

Danle, son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu derste fazla bir şeyler öğrenmek istiyorum çünkü bu sene son senem daha sonra ülkeme gidip orada restorasyon çalışmaları yapmayı istiyorum." dedi.

Öğrenciler, dört günlük saha çalışmalarının ardından Konya'ya dönecek.