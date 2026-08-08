Odunpazarı'nda iki katlı ahşap işletmedeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen biri itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012 yılında alınan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak’ta bulunan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Dumandan etkilenen 5 kişi daha sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında ahşap binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.