Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Odunpazarı'nda iki katlı ahşap işletmedeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Odunpazarı'nda iki katlı ahşap işletmedeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen biri itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 16:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarihi Odunpazarı'nda kafe yangını

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012 yılında alınan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak’ta bulunan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

        Dumandan etkilenen 5 kişi daha sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında ahşap binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Odunpazarı yangın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek