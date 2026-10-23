Sıfır Atık Tiyatrosu Van'da

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gelişen Sıfır Atık yaklaşımı, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalarla güçleniyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen "Gelecekten Gelen Çocuk" adlı tiyatro oyunu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde sahnelendi. Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu'nda farklı seanslarla sahnelenen oyun, Bahçesaray Ortaokulu ve Mehmetçik İlkokulu'ndan gelen öğrencilerin de katılımıyla yaklaşık 500 öğrenciyi bir araya getirdi.

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Şarkılar, danslar ve seyirci katılımıyla zenginleştirilen interaktif tiyatro gösterisi, çocuklara çevreyi korumanın ve doğal kaynakları bilinçli kullanmanın önemini eğlenceli bir anlatımla aktardı. Çocukların aktif katılımını teşvik eden oyun, geri dönüşüm, yeniden kullanım, atıkların doğru ayrıştırılması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel sıfır atık ilkelerini sahneye taşıyor.

Tiyatro aracılığıyla çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu alışkanlıklar kazanmaları hedefleniyor. Oyunun akılda kalıcı mesajı olan "Atma çöpe hemen, bekle biraz düşün ayrıştır dönüştür yeniden kullan." sözleri, atıkların doğru yönetilmesinin ve kullanılabilir eşyaların yeniden değerlendirilmesinin önemini vurguluyor.

Fotoğraf: AA arşiv