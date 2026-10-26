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        Bodrum'da sağanak etkisi!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede bazı yollar göle dönerken, bir mahallede iş yerlerini su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Bodrum'da sağanak etkisi!

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da, sağanak etkili oldu.

        DHA'nın haberine göre Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Fotoğraf: DHA

        Sağanak nedeniyle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Koyunbaba-Gümüşlük yolu da bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri gönderildi.

        İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

        Tahliye çalışmasının ardından su ile dolan yol yeniden açıldı. Ekipler ayrıca dere yatakları ile tıkanan mazgallarda temizlik ve su tahliye çalışması yürüttü.

        Fotoğraf: İHA

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        Öte yandan Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü, park halindeki motosiklet zarar gördü. Yetkililer, bölgede sağanağın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
        #BODRUM
        #Muğla
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