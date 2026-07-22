CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı'nın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaralar doğru değil. CHP üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifalar. Her 10 üyeden 9’u CHP’nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadır. Belediye başkanlarının çoğunluğu CHP'de kalacak. Kaç vekilin istifa edeceğini bilmiyorum. CHP sayılardan ibaret değil, bugün 80 vekil olursunuz, yarın 10 vekile düşersiniz. Parlamentonun en büyük muhalefeti olmak önemli.

REKLAM

4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Bunlar; Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı.

Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık: Bu illerimiz de; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.

Önümüzdeki günlerde il başkanları toplantısı yapacağız, CHP'nin kongrelerini yapmaya hazır hâle getireceğiz.

Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o partinin olanaklarından yararlanarak, kürsüsünden konuşarak, amblemi, il ve ilçe örgütleri ile grup salonunu kullanarak başka bir siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun ahlaki olmadığı çok açıktır. Böyle bir siyasal parti ne dünyada, ne de Türkiye'de kurulmuştur. Ciddi bir etik ve ahlak sorunu oluşturduğu nettir."