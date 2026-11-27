“Fon Soruşturması"yla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen gazeteci Şaban Sevinç ile 10 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mustafa Balcı, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

ANKA'daki habere göre 49 gündür tutuklu bulunan Sevinç ve Balcı’nın sevenleriyle meslektaşları da destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Sevinç, Balcı ve avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı, Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ceza talep ederken diğer suçlamalardan beraatini istedi. Balcı’nın ise üzerine atılı suçlamalardan beraatini talep etti.

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Balcı için tahliye, Sevinç için tutukluluk halinin devamı istendi.

BALCI VE SEVİNÇ’E TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, Sevinç ve Balcı hakkında tahliye kararı verdi.

Hakim; Balcı’nın üzerine atılı tüm suçlamalardan beraatına, Sevinç’in ise “halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.