17 yaşındaki Merve gözyaşına boğdu
İstanbul Bakırköy'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Merve Çelik kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Giriş: 26 Kasım 2026 - 09:06 Güncelleme:
İstanbul'da yürek yakan kaza, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
4 KİŞİ METRELERCE SAVRULDU
DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK CAN KAYBI AYŞE OLDU
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Vatansever hayatını kaybetti.
16 GÜN SONRA MERVE HAYATA VEDA
Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Çelik (17), 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
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