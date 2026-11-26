İstanbul'da yürek yakan kaza, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

4 KİŞİ METRELERCE SAVRULDU

DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK CAN KAYBI AYŞE OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Vatansever hayatını kaybetti.

16 GÜN SONRA MERVE HAYATA VEDA

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Çelik (17), 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.